Charaf-Eddine assistera au tirage au sort mardi à Yaoundé

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine se rendra au Cameroun pour assister à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, prévue mardi à Yaoundé (19h00 locales et algériennes), a indiqué l’instance fédérale, dimanche sur son site officiel.

«Le Président de la FAF sera accompagné de Youcef Ouznali, directeur du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et chargé de l’hygiène, du contrôle et de la sécurité alimentaire, et d’Amine Labdi, manager de l’équipe nationale», a précisé la FAF dans un communiqué. Attendu également à ce rendez-vous continental, le sélectionneur national Djamel Belmadi ne sera finalement pas présent à Yaoundé.

«Pour des raisons liées à un agenda très serré et à des contingences relatives aux déplacements, le sélectionneur Djamel Belmadi ne pourra assister à la cérémonie de tirage au sort», explique la FAF. Avant d’enchaîner : «Invité pour y prendre part ainsi qu’à animer une conférence de presse lundi 16 août à Yaoundé, le coach national s’est excusé auprès des organisateurs de la CAF, lui qui avait répondu favorablement en janvier 2020 lorsqu’il avait participé à une réunion importante dans la capitale camerounaise pour fixer la période d’organisation de la CAN-2021».

La CAN-2021, deuxième édition à 24 équipes, se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Les villes retenues pour la compétition, décalée d’une année en raison du Covid-19, sont Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Olembé. Pour rappel, la sélection algérienne (tenante du titre) s’est qualifiée haut la main pour la CAN-2021 en dominant le groupe H avec 14 points en six matchs devant le Zimbabwe (8 pts), également qualifié, la Zambie (7 pts) et le Botswana (4 pts).