<span style='text-decoration: underline;'>Equipe d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Charaf-Eddine espère voir Belmadi continuer avec les Verts</span>

Le président démissionnaire de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara a exprimé jeudi son souhait de voir le sélectionneur national Djamel Belmadi poursuivre sa mission, malgré l’échec des «Verts» à se qualifier au Mondial-2022 du Qatar.

«J’ai discuté avec Belmadi (après le match contre le Cameroun, NDLR). Il ne m’a pas donné une réponse précise. Mais pour ma part, je souhaite qu’il poursuive sa mission» à la barre technique de l’équipe algérienne, a répondu Charaf-Eddine Amara à une question d’un journaliste, au sujet de l’avenir de Belmadi à la tête de l’équipe algérienne. Ce dossier relatif à l’avenir de Djamel Belmadi, sera pris en charge par le président intérimaire Mohamed Maouche, a ajouté Charaf-Eddine Amara lors d’une conférence de presse tenue au siège de la FAF et dans laquelle il a annoncé sa démission de son poste, à l’issue de l’échec de l’équipe nationale à se qualifier à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre). Mardi soir, dans la conférence de presse d’après-match, Djamel Belmadi était resté évasif sur son avenir à la tête des Verts.

«Le jour où je sens que je ne serai plus utile pour mon pays, je me retire tranquillement. Je vais réfléchir comme il le faut dans les jours à venir. Le plus important est que cette équipe nationale soit forte dans les prochaines années. Les étapes par lesquelles on est passé doivent nous renforcer. Il faut juste continuer à travailler et améliorer ce qui n’a pas marché dans l’organisation de cette équipe, de cette Fédération», a-t-il dit.