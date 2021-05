<span style='text-decoration: underline;'>Arbitrage</span>:<br><span style='color:red;'>Charaf-Eddine insiste sur la réforme «progressive et en profondeur» du corps arbitral</span>

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, a mis l’accent lundi sur la nécessité de réformer «progressivement et en profondeur le corps arbitral», lors d’une réunion de la commission fédérale d’arbitrage (CFA), a indiqué la FAF sur son site officiel.

Charaf-Eddine s’exprimait lorsde la première réunion de la CFA, élargie aux Directeurs techniques régionaux d’arbitrage (DTRA), tenue au siège de l’instance fédérale à Dely Ibrahim (Alger), sous la conduite de son vice-président, Mohamed Bichari. «Amara Charaf-Eddine, qui a procédé à l’ouverture des travaux, a mis l’accent dans son allocution introductive sur la nécessité de réformer progressivement et en profondeur le corps arbitral, notamment à travers la formation des instructeurs et donc des arbitres pour élever le niveau d’ensemble et permettre à nos referees de se distinguer sur le double plan national et international», précise la FAF dans un communiqué. Amara Charaf-Eddine est actuellement à la tête de la CFA, en attendant l’amendement des statuts de la FAF vu que les statuts actuels ne permettent pas la désignation d’un président en dehors des membres du bureau fédéral. Le président de la FAF a également tenu «à encourager les arbitres et à les sensibiliser pour mener à bien leur noble mission loin de toute pression ou interférence, comme il a évoqué les conditions de leur travail sur le terrain, qui devront connaître des améliorations à l’avenir». A l’issue de cette réunion «très fructueuse», selon l’avis du Dr Bichari, il a été procédé à la répartition des tâches et à la désignation des responsables des différentes structures dépendantes de la CFA :

Sous-commission désignation : Dr Mohamed Bichari (Ligues 1 et 2) et Farouk Houasnia (Ligue inter-régions).

Sous-commission formation : Farouk Houasnia.

Sous-commission évaluation : El-Hadi Serier.

Sous-commission futsal : Houari Belkacem.

Sous-commission préparation physique : Nacereddine Cherifi.

Sous-commission arbitrage féminin : Safia Ayouni.

Sous-commission audiovisuel et communication : Samir Kria.