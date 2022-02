<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (2ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Chauds derbies maghrébins au menu du CRB et l’ESS</span>

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football : le CR Belouizdad et l’ES Sétif, recevront respectivement l’ES Tunis et le Raja Casablanca, dans deux chauds derbies maghrébins, à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules, prévue vendredi et samedi.

Logé dans le groupe C, le Chabab, double champion d’Algérie en titre, aura une belle occasion de signer sa première victoire, quelques jours après avoir tenu en échec vendredi passé l’autre club tunisien de l’ES Sahel, au stade Hamadi Agrebi de Radès (0-0). Auréolé de son titre honorifique de champion d’hiver, le CRB est appelé à sortir le grand jeu face à l’Espérance, qui compte dans son effectif trois défenseurs internationaux algériens : Abdelkader Bedrane (forfait pour blessure), Mohamed Amine Tougaï, et Lyes Chetti. L’Espérance, qui a entamé cette phase de poules tambour battant en dominant largement Jwaneng Galaxy du Botswana (4-0), effectuera le déplacement à Alger avec la ferme intention de conforter sa position de leader. Ce match s’annonce sous le signe des retrouvailles, puisque les deux équipes s’étaient rencontrées en quarts de finale de la précédente édition.

L’EST avait éliminé le CRB à Tunis, au terme de la séance fatidique des tirs au but (aller : 2-0, retour : 0-2, aux t.a.b : 3-2).

Dans l’autre match du groupe C, le club tunisien de l’ES Sahel, où évolue le défenseur international algérien Hocine Benayada, se rendra au Botswana pour défier Jwaneng Galaxy, ce dernier doit impérativement réagir pour ne pas hypothéquer ses chances après sa première sortie ratée. Dans le groupe B, l’ES Sétif, qui a démarré du bon pied en allant s’imposer à Conakry face aux Guinéens de Horoya AC (1-0), dans ce qui a été son 15e succès continental de son histoire à l’extérieur, devra faire face à un sérieux client : le Raja Casablanca, détenteur de la Coupe de la Confédération. L’Entente n’aura d’autre alternative que de l’emporter face au Raja, qui a enregistré l’arrivée cet hiver du portier algérien Gaya Merbah (ex-CRB), pour pouvoir bonifier le succès de Conakry, et du coup s’emparer du fauteuil de leader. Deuxième au classement du championnat marocain, derrière son rival le WA Casablanca, le Raja, dirigé sur le banc par l’ancien sélectionneur de la Belgique Marc Wilmots, a sué pour l’emporter lors de la 1re journée, à domicile face aux Sud-africains d’AmaZulu FC (1-0). L’autre match de la poule B mettra aux prises au stade de Durban AmaZulu FC à Horoya AC, deux équipes qui aspirent à se relancer.