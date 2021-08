<span style='text-decoration: underline;'>Il était âgé de 66 ans</span>:<br><span style='color:red;'>Cheikh Mazouzi tire sa révérence</span>

L’icône de la chanson raï du terroir oranais, Cheikh Mazouzi, s’est éteint dans l’après-midi d’avant-hier, jeudi, à l’âge de 66 ans.

Né en 1955 dans la commune de Hassasna, dans la wilaya de Saïda, Cheb Mazouzi de son vrai nom Ghalem Mohamed, ce chanteur à la voix rauque et tonitruante a dès le début des années 1980, séduit avec art son public à travers des ‘’Quasidates’’, qui relatent l’amour, la déception et la trahison entre autres et ce, durant plus de trois décennies. Ses couplets chantés à la perfection, lors de ses mémorables passages sur scènes dans les capitales européennes, ont obnubilé l’assistance.

Ses voisins dans la localité de Paradis Plage en particulier et ses fans dans toutes les régions du pays ont été grandement attristés par l’annonce de son décès. Le défunt ne s’est pas remis du choc provoqué, quinze jours auparavant, par la disparition de son fils Salah. Cheb Mazouzi devait être inhumé hier vendredi au cimetière de Sidi Bouaâmeur dans la commune de Bousfer. Paix à son âme.

Rachid Boutlélis