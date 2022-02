Cherif El Ouezzani appelle à «sauver» les clubs de l’Ouest

L’ancien international algérien, Tahar Cherif El Ouezzani, a appelé à «sauver» les clubs de l’Ouest du pays, secoués par des crises multidimensionnelles mettant en péril leur avenir dans la Ligue 1 de football.

«Tout le monde a constaté que tous les clubs de l’Ouest sont menacés de relégation, à l’image du MC Oran, du RC Relizane, du WA Tlemcen et de l’ASO Chlef. Toutes ces équipes occupent le bas du tableau et devront cravacher dur pour se maintenir parmi l’élite au cours de la deuxième partie de la saison», a déclaré le champion d’Afrique avec la sélection nationale en 1990.

Cherif El Ouezzani s’exprimait devant la presse à l’issue du match remporté par son équipe actuellement, le Paradou AC, sur le terrain du RC Relizane (2-0), pour le compte de la mise à jour de la Ligue 1. Un match que les locaux ont joué avec leur équipe réserve (moins en 21 ans), à cause d’une nouvelle grève enclenchée par les seniors pour réclamer la régularisation de leur situation financière.

«Les clubs de l’Ouest sont réputés pour être un véritable vivier de jeunes talents, sauf que ces derniers sont en train de faire le bonheur des équipes des autres régions du pays car leurs clubs formateurs ne disposent pas des moyens financiers nécessaires qui leur permettent de garder leurs meilleurs joueurs», a estimé le même technicien. A ce propos toujours, l’ancien milieu de terrain des Verts a fait remarquer qu’aucun club de l’Ouest aussi n’est affilié à une entreprise nationale, «comme c’est le cas pour d’autres formations, tels que le MC Alger, l’USM Alger, le CR Belouizdad, le CS Constantine, ou la JS Saoura».

«Les problèmes que vivent les clubs de l’Ouest sont tous dus à l’indisponibilité des moyens financiers. Je souhaite que les pouvoirs publics, ainsi que les autorités locales des wilayas respectives de ces clubs en question interviennent pour éviter que le football dans toute une région ne sombre», a-t-il espéré. Ayant déjà entraîné pratiquement tous les clubs de l’Ouest, Cherif El Ouezzani, qui a porté les couleurs du club de sa ville natale, le MC Oran, durant l’essentiel de sa carrière de footballeur, n’a pas été, au passage, tendre avec les responsables de ces clubs auxquels il impute une part de responsabilité de leurs situations à cause de leur «mauvaise gestion», s’est-il insurgé.