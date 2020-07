<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Cherif El Ouezzani propose Benmimoun au poste de président «à titre provisoire»</span>

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a indiqué samedi qu’il souhaitait introniser l’ancien attaquant du club, Lahbib Benmimoun, à la tête du Conseil d’administration de la société sportive par actions (SSPA) du club de Ligue 1 de football, «mais seulement à titre provisoire».

«Comme le poste de président du Conseil d’administration est vacant depuis un peu plus d’une année, cette situation est en train de porter préjudice au club, contraint de fournir, dans les meilleurs délais, des documents importants à la direction de contrôle de gestion et des finances pour bénéficier de la licence professionnelle», a déclaré à l’APS l’ancien international. «L’élection d’un nouveau président devient une urgence. Et face aux divergences qui subsistent toujours au sein de l’assemblée générale des actionnaires, j’ai proposé Benmimoun, qui est un enfant du club et membre du Conseil d’administration, pour présider le MCO à titre provisoire, et ce, le temps de débloquer la situation sur le plan administratif», a-t-il ajouté. Face au risque de voir le club phare de la capitale de l’Ouest du pays privé d’une licence professionnelle, les autorités de la wilaya d’Oran ont organisé dernièrement une série de rencontres avec les actionnaires de la SSPA du club pour les sensibiliser sur la nécessité de tenir dans les plus brefs délais une assemblée générale à même de remettre de l’ordre dans la maison. Cette situation a coïncidé avec l’expiration du mandat de Cherif El Ouezzani, désigné au poste de directeur général en juin 2019, pour pallier la vacance du poste de président, rappelle-t-on. L’intéressé attend d’ailleurs que les membres du Conseil d’administration lui prolongent son mandat pour continuer à gérer les affaires courantes du club, et défendre les intérêts de ce dernier «surtout auprès de la Chambre de résolution des litiges, à laquelle recourent certains joueurs pour réclamer leurs salaires», a-t-il dit. Et de poursuivre : «Si je réclame aujourd’hui la prolongation de mon mandat, même si je ne dispose d’aucun contrat me permettant de percevoir un salaire en contrepartie du travail que j’ai accompli tout au long de la saison, c’est juste pour éviter au club d’autres déboires, car mon ambition majeure est de voir le MCO affilié à une entreprise publique. Il s’agit de la seule voie pour son salut».