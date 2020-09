<span style='text-decoration: underline;'>Olympique Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Chérif Hadjar nouvel entraîneur</span>

Le technicien Chérif Hadjar est devenu le nouvel entraîneur de l’Olympique Médéa, nouveau promu en Ligue 1 professionnelle de football, en remplacement d’Abdelghani Aouameri, a annoncé le club jeudi soir sur sa page officielle Facebook.

Ce n’est qu’un retour au bercail pour Hadjar (55 ans) qui avait dirigé les rênes techniques de la formation du Titteri lors du précédent exercice, avant de jeter l’éponge en février dernier. Hadjar sera secondé par Abdelghani Aouameri, alors que le poste d’entraîneur des gardiens de but a été confié à El-Hadi Amrani, précise la même source. L’Olympique Médéa a reçu jeudi 27 août le bouclier de champion de la Ligue 2 2019-2020, au cours d’une cérémonie organisée au siège du club à Médéa en présence des membres du bureau exécutif de la Ligue de football Professionnel (LFP), conduit par le président Abdelkrim Medouar. L’Olympique Médéa occupait la première place du classement de Ligue 2 avec 42 points, au moment de l’arrêt des compétitions le 16 mars dernier impacté par la pandémie de coronavirus (Covid-19). En juillet dernier, la FAF avait validé le classement au moment de la suspension des championnats et décidé de l’accession de quatre clubs : l’O.Médéa, le RC Relizane, la JSM Skikda et le WA Tlemcen.