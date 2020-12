<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (3ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Choc à Tizi-Ouzou, premier derby algérois de la saison à Dar El-Beida</span>

La 3e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par le choc entre la JS Kabylie, à la recherche de son premier succès, et le tenant du titre CR Belouizdad, alors que le premier derby algérois de la saison :Paradou AC û MC Alger, sera également à suivre.

Après deux matchs nuls de suite, la JSK espère décrocher sa première victoire de la saison, face à un adversaire qui ne lui réussi pas souvent dans son antre du 1e-novembre de Tizi-Ouzou. Le Chabab, auréolé de sa qualification au prochain tour de la Ligue des champions d’Afrique, compte réussir ses débuts en championnat, après avoir réalisé jusque-là trois succès en autant de matchs, d’abord en Supercoupe d’Algérie face à l’USM Alger (2-1), et à deux reprises contre les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur le même score (2-0). L’ES Sétif (4 pts), tenue en échec chez elle par le RC Relizane (1-1) après un premier succès à l’extérieur face à l’USM Alger (2-0), sera en appel pour défier l’USM Bel-Abbès (1 point), minée par les problèmes internes. Battue mardi à domicile face au MC Alger (1-2) en mise à jour de la 1re journée, l’USMBA doit sortir le grand jeu pour s’offrir l’Entente, capable de damer le pion à la formation de la «Mekerra», dont l’entraîneur Lyamine Bougherara a décidé de boycotter l’équipe en raison de la non qualification des nouvelles recrues. Le Paradou AC (2 pts) et le MCA (3 pts) s’affronteront au stade de Dar El-Beida, à l’occasion du premier derby algérois de la saison. Les statistiques sont largement en faveur du «Doyen», qui n’a jamais perdu face au PAC, depuis l’accession de ce dernier parmi l’élite. L’US Biskra, qui a joué ses deux premiers matchs à la maison, soldés par une victoire face à la JSM Skikda (1-0) et un match nul face au NA Husseïn-Dey (0-0), se rendra à l’Est du pays à l’occasion de son premier déplacement pour défier le NC Magra (3 pts), dont le secteur offensif est pour le moment le plus efficace du championnat avec 4 buts en deux rencontres. Le NA Husseïn-Dey (2 pts), aura une belle occasion d’empocher son premier succès, en accueillant l’AS Aïn M’lila (3 pts), qui a démarré du bon pied en l’emportant à domicile contre le NC Magra (2-1), grâce à un doublé de son attaquant Demane. De son côté, le RC Relizane (2 pts) aura à coeur d’amorcer son départ, en recevant la JS Saoura (4 pts), dans une mission qui reste difficile pour les joueurs de l’entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani, d’autant plus que la formation de Béchar est capable de repartir avec les trois points de la victoire. L’Olympique Médéa qui a raté son départ en s’inclinant d’entrée face à la JS Saoura (0-1), est appelé à se racheter pour éviter de sombrer dans le doute. Le Champion de la Ligue 2 la saison dernière sera l’hôte du MC Oran (2 pts), tenu en échec lors de la 2e journée à domicile face à la JS Kabylie (0-0). L’USM Alger (1 point), dont la barre technique a été fortement perturbée en ce début de saison avec déjà deux changements opérés, se rendra à l’Ouest du pays pour défier le WA Tlemcen (1 point), dans ce qui sera le deuxième déplacement de rang pour les Algérois, auteurs d’un match nul le week-end dernier à Béchar face à la JSS (2-2). Le nouvel entraîneur français Thierry Froger, attendu ce mercredi à Alger, devrait diriger son premier match sur le banc de l’USMA, lui qui avait déjà entraîné le club algérois lors de la saison 2018-2019. Le WAT, battu le week-end dernier dans le derby de l’Ouest face à l’ASO Chlef (1-0), devra impérativement réagir pour éviter de se compliquer la tâche pour son retour parmi l’élite. La JSM Skikda, battue lors de la première journée à Biskra (1-0) avant de voir son match en déplacement face au CR Belouizdad reporté, disputera son premier match à domicile face au CABB Arreridj (2 pts). En retrouvant le palier supérieur après 33 ans d’absence, la JSMS espère retrouver la sérénité, face à une équipe du CABBA, capable du meilleur comme du pire.