<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (7ème journée/mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>Choc USMA-JSK, le PAC en quête de confirmation</span>

L’USM Alger, sur sa lancée, affrontera la JS Kabylie dans un choc indécis et ouvert à tous les pronostics, à l’occasion de la mise à jour de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue jeudi.

Auteur de deux victoires de rang, dont le dernier en déplacement face à l’O.Médéa (3-1), l’USMA (7e, 26 pts), dirigée à titre intérimaire par Azzedine Rahim, est appelée à sortir le grand jeu face aux «Canaris», battus dimanche à Constantine face au CSC (2-1). La JSK (9e, 24 pts), abordera ce choc avec la ferme intention de se racheter, elle qui restait sur une belle série de huit matchs sans défaite, sous la houlette de l’entraîneur tunisien Ammar Souayah. Il s’agit du 96e duel entre les deux formations, toutes compétitions confondues. En championnat, la JSK mène légèrement le bal avec 27 victoires pour 26 défaites, alors que 26 matchs se sont terminés sur un score de parité. La JSK, l’un des deux représentants algériens dans la Coupe de la Confédération africaine, jouera un dernier match de mise à jour, à domicile face au MC Alger, dont la date reste à désigner. Dans l’autre match de mise cette mise à jour du calendrier, le Paradou AC (5e, 27 pts), dont le secteur offensif a craché le feu samedi face au HB Chelghoum-Laïd (6-2), sera cette fois-ci devant un adversaire plus coriace : le CS Constantine (4e, 28 pts). Pour espérer revenir avec un bon résultat d’Alger, et du coup rejoindre le podium, le CSC doit se remettre en question en déplacement, puisque ses statistiques en dehors de ses bases ne plaident pas en sa faveur. Le CSC n’a récolté que 9 points, sur 21 possibles, lors de ses différentes sorties à l’extérieur, ce qui devrait placer le PAC dans la peau du favori pour remporter ce duel. Le PAC aura à disputer un second match en retard, du côté de l’ouest du pays face au RC Relizane, vendredi 11 Février, pour le compte de la mise à jour de la 8e journée de la compétition.