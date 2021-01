<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq blessés dans une bousculade causée par un état de panique dans un bureau de poste</span>

Cinq personnes ont été grièvement blessées dans une bousculade provoquée par un état de panique samedi dans un bureau de poste de la ville de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), a-ton appris auprès des services de la protection civile. Cinq personnes âgées entre cinq et 76 ans sont blessées dans une bousculade dans un bureau de poste situé à hai «Lahmar» de la ville de Theniet El Had, suite à une panique des clients d» “Algérie Poste» devant une fuite de gaz émanant d’un climatiseur, a-t-on indiqué. Les blessés ont été évacués au service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) de Theniet El Had et la police a ouvert une enquête sur les circonstances de cet incident.