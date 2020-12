<span style='text-decoration: underline;'>Rapatriement des ressortissants Algériens à l’étranger</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq conditions à respecter</span>

La compagnie nationale Air Algérie a rappelé les conditions que les ressortissants algériens bloqués à l’étranger devront respecter pour accéder aux vols de rapatriement programmés.

«Dans le cadre du programme de rapatriement opéré par Air Algérie, les conditions suivantes devront être respectées en ce qui concerne le sens étranger-Algérie», a précisé Air Algérie dans son communiqué posté sur sa page facebook. Ainsi, Air Algérie énumère 5 conditions, à savoir être détenteur d’un passeport algérien, être inscrit auprès des représentations consulaires algériennes à l’étranger et avoir un billet Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement.

S’agissant des conditions d’ordre sanitaire, les ressortissants algériens bloqués à l’étranger devront être détenteurs d’une attestation de test PCR négatif effectué au moins 72 heures avant le vol. Ils sont également tenus de renseigner une fiche d’identification sanitaire, un document téléchargeable sur le lien https://airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-ar. «Il s’agit d’une attestation que les voyageurs doivent remettre au contrôle sanitaire aux frontières de l’aéroport algérien de débarquement», explique-t-on.

Lancé le 4 décembre, le programme de vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie est à sa deuxième semaine d’exécution. Ce programme concerne 7 pays à travers le monde et prévu durant la période allant du 4 au 19 décembre 2020. Selon le planning déjà annoncé par la compagnie, il est programmé pour cette semaine des vols entre Paris et Alger les 14 et 16 décembre, tandis que les vols entre Marseille et Alger sont programmés les 15 et 17 décembre. Au départ de l’Espagne, il est prévu un vol entre Alicante et Alger le 15 décembre.

Des vols de rapatriement sont également programmés au départ des Emirats Arabes Unis, entre Dubaï et Alger, les 14, 16 et 19 décembre, et au départ de l’Egypte avec un vol entre Le Caire et Alger programmé le 17 décembre. La compagnie nationale a également programmé un vol au départ de l’Arabie saoudite (Djeddah-Alger prévu le 15 décembre). Pour les ressortissants bloqués au Canada, il est programmé un vol entre Montréal et Alger le 18 décembre.

Noreddine O