<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq décès et 218 blessés en 24 heures</span>

Cinq (05) personnes sont décédées et 218 autres sont blessées dans des accidents de circulation survenus durant ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Batna, où une (01) personne a trouvé la mort et 04 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers sur le CW 26 dans la commune de Fesdis, ajoute le même communiqué. Par ailleurs, 03 décès par noyade ont été enregistrés durant la même période au niveau de la mer et les réserves d’eau, affirme la même source. Les plongeurs de la Protection civile ont repêché dans la wilaya de Mostaganem un jeune homme âgé de 19 ans décédé noyé en mer au lieu dit petit port de la commune de Sidi Lekhdar, et la victime a été évacuée vers l’hôpital local, indique le communiqué de la Protection civile. Les mêmes équipes ont repêché, durant la même période, le corps d’un jeune âgé de 25 ans noyé au niveau de la plage Barouk, dans la commune de Corso, wilaya de Boumerdès, ajoute la même source. La troisième victime de la noyade a été enregistrée dans la wilaya de Bouira, où un adolescent de 16 ans est décédé noyé dans le barrage d’Oued Lakhel dans la commune d’Ain Bessem, selon le même communiqué.