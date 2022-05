<span style='text-decoration: underline;'>Khenchela</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq morts et 2 blessés dans un accident de la route dans la commune de Babar</span>

Cinq morts et 2 blessés dans un accident de la route dans la commune de Babar

Cinq (5) personnes d’une même famille ont trouvé la mort et deux (2) autres ont été grièvement blessées suite à une collision entre deux véhicules touristiques, survenue samedi soir dans la commune de Babar (Khenchela), a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.

Suite à un appel faisant état d’un accident causé par une collision entre deux véhicules touristiques sur la RN80 au niveau du tronçon reliant les communes d’Ensigha et Babar, les éléments de la Protection civile de l’unité principale d’Ensigha se sont déplacés sur les lieux, renforcés par l’unité secondaire de Babar, l’unité sectorielle d’El Mahmal et le centre avancé de Khenchela, précise la source. 5 membres d’une même famille âgés entre 3 et 45 ans ont trouvé la mort. 2 personnes grièvement blessées ont reçu les premiers soins sur les lieux de l’accident. Selon la même source, les dépouilles des victimes ont été transférées par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’EPH Ahmed Ben Bella au chef-lieu de la wilaya. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.