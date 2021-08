<span style='text-decoration: underline;'>SOUK AHRAS</span>:<br><span style='color:red;'>Cinq nouveaux foyers d’incendie dans plusieurs forêts de la wilaya</span>

Cinq (5) nouveaux foyers d’incendie se sont déclarés jeudi dans des forêts de plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

De grands efforts sont déployés par les éléments de la Protection civile et ceux de la conservation des forêts, appuyés par la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt de la wilaya d’El Oued pour circonscrire les incendies qui se sont déclarés dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, a précisé à l’APS, le chargé de communication de ce corps constitué, le capitaine Réda Messai. Les feux se sont déclarés dans une forêt au lieu-dit Djebel Ma Lahmar, dans la commune frontalière d’Ain Zana, dans une forêt au lieu-dit mechta El- Ogla à Djebel Boussesou (Taoura), dans une forêt au lieudit El Djehifa (Zaarouria) et aussi dans une forêt au lieu-dit mechta Frina à El Btatine (Ouled Moumen). Les opérations d’extinction qui se poursuivent, concernent également un incendie dans la forêt au lieu-dit mechta Khayoucha dans la commune d’Ouled Moumen, a-t-on ajouté. Les efforts des équipes de la Protection civile et autres intervenants se poursuivent pour circonscrire les flammes et éviter leur propagation et également pour protéger les habitations à proximité des zones enflammées, a-t-on conclu.