<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW </span>:<br><span style='color:red;'>Cinq projets de développements à réaliser au village de K’ssiba</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions pour l’amélioration du niveau et cadre de vie des citoyens des différentes régions éloignées de la wilaya d’Oran en leur apportant plus de confort et en dotant lesdites régions de toutes les commodités nécessaires , les habitants du village de K’ssiba qui relève de la commune de Sidi Benyebka de la Daira d’Arzew ont bénéficié de cinq projets de développements qui ont été inscrits en vue de les réaliser aussitôt les différentes étapes des procédures administratives finalisées.

L’enveloppe budgétaire pour la concrétisation desdits projets s’élève à quelque sept milliards quatre cent millions de centimes. Les services concernés ont signalé qu’il est prévu la concrétisation, entre autres, des travaux concernant les opérations de réhabilitation de la route qui relie ledit village au quartier Gourine, la réalisation d’un stade de proximité, d’une salle de soin, du raccordement aux réseaux d’assainissement et de l’eau potable. Dans le même cadre, lesdits services ont précisé que pour le bon déroulement desdits travaux au niveau des différents chantiers selon les normes réglementaires exigées et pour leur finalisation et leur livraison à terme, tous les efforts seront fournis et tous les moyens humains et matériels seront déployés.

Bekhaouda Samira