<span style='text-decoration: underline;'>COUPE ARABE U17 </span>:<br><span style='color:red;'>Cinq sites d’entrainement à Oran mis à la disposition des 16 sélections</span>

Pas moins de cinq sites d’entrainement ont été mis à la disposition des seize sélections qui participent à la 4e édition de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans (U17) qu’abrite l’Ouest d’Algérie depuis mardi, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Les cinq sites en question sont tous implantés à Oran, la ca pitale de l’Ouest du pays qui a été choisie aussi comme lieu d’hébergement des participants à cette manifestation ainsi que les organisateurs et les invités d’honneur, a ajouté la même source. Il s’agit des stades d’Ahmed-Zabana, Habib-Boukel, et Mers El-Hadjadj, en plus des terrains réplique du complexe sportif ‘’Miloud-Hadefi’’ et du village méditerranéen, souligne- on encore. S’agissant des sites d’hébergement, les autorités de la wilaya d’Oran ont réservé cinq luxueux hôtels au profit des hôtes de l’Algérie afin de leur assurer un bon séjour. Les rencontres de ce tournoi arabe, qui se poursuivra jusqu’au 8 septembre prochain, date de la rencontre finale, se jouent quant à elles à Sig (nouveau stade Abdelkrim-Kerroum) et Mostaganem (stade commandant Ferradj), tous les deux dotés de pelouses en gazon naturel. La sélection algérienne a réussi un départ en fanfare en l’emportant mardi à Sig face à son homologue palestinienne (5-0), une large victoire qui lui a permis de prendre d’emblée la tête du classement du groupe A grâce à une meilleure différence de buts que la sélection du Soudan qui a battu son homologue des Emirats arabes unis (2-0). Les deux autres matchs de la première journée comptant pour le groupe B se sont soldés par une victoire du Yemen contre Oman (3-0) et un nul entre la Libye et la Tunisie (0-0). Quatre autres rencontres sont programmées mercredi et qui concernent les poules C et D. Ainsi, le Maroc sera opposé à l’Irak (17H00 à Sig), alors que l’équipe des Iles Comores croisera le fer à la Mauritanie (17h00 à Mostaganem ), dans le groupe C. Les deux matchs du groupe D mettront aux prises l’Egypte et l’Arabie saoudite à Sig (20h00), et la Syrie et le Liban (20h00) à Mostaganem.