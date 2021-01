<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Circulation automobile difficile à cause de la neige</span>

La chute intense de la neige depuis la nuit de samedi jusqu’a dimanche matin a causé des difficultés dans la circulation automobile dans la wilaya de Saida au niveau de plusieurs routes nationales, a-t-on appris auprès de la direction des travaux publics.

Une paralysie quasi-totale de la circulation routière est enregistrée sur la RN 6 dans son tronçon reliant la commune de Bourached (Saida) et la wilaya d’El Bayadh, la RN 104 entre la commune de Moulay Larbi (Saida et la wilaya de Sidi Bel-Abbès, la RN 92 dans le tronçon reliant la commune de Youb (Saida) et Sidi Bel-Abbès et la RN 94 entre Ouled Brahim (Saida) et la wilaya de Tiaret, a-t-on précisé.

Les agents de maintenance de la direction des travaux publics soutenus par des éléments de la protection civile et des employés communaux poursuivent leurs efforts pour l’ouverture de ces axes routiers en utilisant des chasse neige et du sel. En outre, ces intempéries ont causé aussi des routes coupées et des difficultés de déplacement sur des routes et pistes rurales entre les communes de Hassasna, Youb et Sidi Boubekeur. La température est descendue dimanche matin à 2 degrés en dessous du zéro et l’épaisseur de la neige a atteint 15 centimètres, a-t-on fait savoir. La direction de la protection civile appelle les usagers de la route à rester vigilants et prudents surtout que la neige et la pluie sont accompagnées de verglas rendant certains axes routiers glissants.