De plus en plus de voix s’élèvent en Occident pour fustiger ce qu’ils qualifient de dictature sanitaire. Une dictature qui a vu le jour avec l’apparition de la pandémie du Covid-19 et qui semble indisposer aujourd’hui au plus haut point, des intellectuels, des penseurs et des journalistes de divers horizons. Mais aussi une grande frange de la société qui refuse que lui soit imposé ces confinements successifs, devenus un poids moral et psychique insoutenable selon elle.

A cela, il faut ajouter le fait que ce moyen de lutte contre la pandémie, qu’est le confinement, a été décrété pour la première fois en Chine, pays qualifié par ces mêmes intellectuels de régime totalitaire, peu soucieux des libertés individuelles et collectives des gens. Cet alignement sur le modèle chinois est remis aujourd’hui sérieusement en question, car il est loin du modèle occidental, berceau de la liberté et jaloux de sa démocratie, pour reprendre les termes et motifs utilisés par cette nouvelle vague de remise en cause des moyens de lutte contre le coronavirus.

Des positions qui ont sérieusement troublé l’ordre public dans plusieurs pays d’Europe à l’image de l’Allemagne, de l’Autriche ou de la Hollande entre autres. Mais en réalité, on sait que le fin mot de ces « soulèvements » n’est qu’une remise en cause de la politique des gouvernants actuels et une manière subtile des oppositions politiques pour compliquer les choses aux gouvernements chacun dans son pays.

Mais on pourrait nous dire, pourquoi parler de ce sujet chez nous, alors qu’il ne concerne que les pays européens. Une chose qui pourrait se tenir effectivement si on ne voyait pas depuis un moment, sur les réseaux sociaux ce genre de musique et de mouvement prendre aussi racine chez nous. Pourtant dans notre pays, la gestion de la pandémie a été des plus efficaces, puisque l’Algérie n’a plus eu recours au confinement total depuis les mois du début de la pandémie. D’ailleurs, c’est l’Algérie qui a été le premier pays à opter pour le couvre-feu, qui rappelons était très critiqué sur ces mêmes réseaux sociaux, avant que ce procédé ne soit repris par la quasi-totalité des pays et en particulier les pays occidentaux.

Les moyens sanitaires du pays nous dictent la prudence et la rigueur dans la lutte contre ce virus et le respect de toutes les recommandations nécessaires pour en diminuer les effets les plus graves. Il ne s’agit pas de singer tout ce qui se fait en occident, mais de partir avant tout des réalités et des vérités de ce qui se passe et ce qui existe d’abord dans notre pays.

Par Abdelmadjid Blidi