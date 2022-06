<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de la semaine de dépistage du diabète</span>

Un collaboration avec les services de santé, l’académie algérienne des œuvres humanitaires et les droits de l’homme a pris cette initiative de procéder au dépistage à titre gratuit du diabète au profit du large public.

Cette campagne a eu lieu dans le jardin public depuis le 2 juin et s’est achevée hier après-midi, samedi 11 juin. C’est tout un staff médical issu du CHU Abdelkader Hassani et l’EPH Dahmani Slimane du service diabétologie qui ont assuré cette louable initiative.

En chiffres, ce sont 1.455 citoyens qui se sont rapprochés du stand de dépistage du diabète durant dix jours et 65 d’entre eux ont été testés positifs au diabète. Ils ont donc reçu les instructions nécessaires en et dirigé vers les services médicaux publics concernés.

M. Bekkar