<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de la semaine théâtrale «Projet Rêve»</span>

Le théâtre régional Bachir Zahaf de Mascara a abrité pendant une semaine la troisième édition du projet rêve au profit des écoliers.

Cette initiative a consisté à porter vers les écoles afin d’initier les gamins à leurs premiers pas dans le monde du quatrième art durant la période du 12 au 16 juin.

Le coup d’envoi a été donné au niveau du théâtre avec la présentation de ce projet par son innovateur, Hocine Mokhtar. Ce dernier a présenté ce projet comme une louable initiative qui permet de découvrir de jeunes talents et d’orienter les écoliers vers leurs loisirs. Cela a permis aussi de réhabiliter la place Bent Soltane décorée pour l’occasion grâce aux dessins des enfants.

Comme invités d’honneur, plusieurs personnalités théâtrales ont été conviées à l’instar des deux acteurs de Sidi Bel-Abbès Djellab Abdellah et Abdelkader Djeriou, et aussi Mohamed Frimadi (Mascara). Durant la compétition officielle, le large public a pu découvrir une dizaine de spectacles produits par des écoliers. Des prix ont été offerts pour la cérémonie de clôture qui s’est déroulée avant-hier jeudi.

M.Bekkar