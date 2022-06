<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de la session de formation pour les maires</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani, a présidé dans l’après-midi d’avant-hier la cérémonie de clôture de la session de formation des présidents des Assemblées populaires communales.

La cérémonie a été clôturée avec la remise de diplômes et d’attestations pour les 52 maires qui ont pris part à cette formation. Une formation initiée par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois mois (mars, mai et juin) et qui comprenait neuf modules. Le but de cette formation est de savoir bien gérer l’APC et la modernisation des relations entre les élus et les populations. Le wali Limani a saisi l’occasion afin que les 52 maires de la wilaya soient appelés à se fier aux nouvelles instructions concernant le travail du maire et l’implication du citoyen en matière de prises de décisions relatives à leurs communes.

M.Bekkar