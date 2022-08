<span style='text-decoration: underline;'>RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS D’ANGLAIS AU PRIMAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Clôture de l’opération de dépôt des dossiers de candidatures</span>

L’opération de dépôt de dossiers de candidatures, pour recruter des enseignants de la langue anglaise dans le cycle primaire, a été clôturée jeudi.

Plus de 1811 dossiers ont été déposés au niveau du bureau qui a été ouvert pour accueillir les postulants au niveau de l’annexe administrative du secteur de l’éducation (ex:institut des langues ILE) qui se trouve à haï Yaghmoracen. Soulignons que cette phase a été consacrée à la réception des dossiers des candidats qui présentent les conditions exigées et qui sont intéressés par cette offre d’emploi. L’ anglais sera enseigné en premier lieu pour cette rentrée 2022-2023, aux élèves de la troisième année primaire puis pour la rentrée 2023-2024 à ceux de la quatrième année scolaire puis l’année suivante à ceux de la cinquième année . Cette opération,rappelons le, concerne uniquement les licenciés en langue anglaise et en interprétariat dans la spécialité anglais .Les dossiers ont été reçus puis les informations collectées seront transmises en ligne sur la plateforme forme numérique des services concernés puis seront étudiés et les enseignants qui répondent aux critères exigés seront retenus et les résultats communiqués pour la suite.

Bekhaouda Samira