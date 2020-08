<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Collecte de 1,68 million de quintaux de céréales et légumes secs</span>

Collecte de 1,68 million de quintaux de céréales et légumes secs

Pas moins de 1,68 million quintaux de céréales et légumes secs ont été collectés dans la wilaya de Mila, au titre de l’actuelle saison de moisson-battage 2019-2020, a indiqué lundi, le directeur local de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), Ismail Louab.

«Cette quantité a été collectée depuis le lancement de la saison moisson-battage à travers 14 points de stockage répartis sur les communes de Mila», a-t-il précisé à l’APS. Dans les détails, 1,64 million qx de céréales ont été collectés dont 1,35 million qx de blé dur, a fait savoir le même responsable, tandis que le reste de la quantité est composé de pois chiches et de lentilles. Une «légère baisse» dans la collecte des céréales a été enregistrée par rapport à la dernière saison 2018-2019 a révélé la même source, qui a attribué cette baisse au déficit en pluviométrie qui a affecté le rendement.

Le directeur de la CCLS de Mila a affirmé que la collecte de la production céréalière et de légumes secs se déroule «dans de bonnes conditions», rappelant que les capacités de stockage dans la wilaya ont été renforcés par un nouveau complexe a Teleghma totalisant 500.000 qx de capacité d’emmagasinage. Il a ajouté que des silos privés ont été loués pour collecter la production dans les zones qui enregistraient «une pression» ces dernières années, ainsi que près de 500.000 quintaux ont été transférés vers les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Constantine et Sétif. M. Louab a souligné que les mesures prisent par la CCLS ont permis d’atténuer la pression enregistrée au début de la campagne de récolte, signalant qu’une moyenne quotidienne de 105.000 qx de céréales est transférée vers les points de ramassage de la CCLS.