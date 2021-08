<span style='text-decoration: underline;'>UGCAA</span>:<br><span style='color:red;'>Collecte de dons pour les victimes des feux de forêts</span>

Dans le cadre des actions de solidarité avec les victimes des incendies de forêts, les services de l’Union générale des commerçants et des artisans algériens(UGCAA) du bureau d’Oran participent à ces opérations en collectant des quotas de dons pour les diriger vers les wilayas touchées par ces incendies .Ces dons ont été offerts par les commerçants adhérents à l’UGCAA et par les bienfaiteurs pour aider les sinistrés .Ainsi une première caravane de solidarité a déjà pris le départ vers ces wilayas et une seconde est en cours .Ces services lancent un appel aux commerçants et aux citoyens de participer en force à ces actions charitables pour pouvoir collecter le plus de dons possible pour aider ces personnes sinistrées qui ont grand besoin d’aide.

B.Samira