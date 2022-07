<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION</span>:<br><span style='color:red;'>Collecte et recyclage des peaux de moutons</span>

Les peaux de moutons sacrifiés à l’occasion de la célébration de la fête religieuse de l’Aid El Adha déposées par les citoyens au niveau des points désignés sont collectées par les services des communes.

A cet effet, au niveau de la wilaya d’Oran, les peaux ramassées ont été récupérés récupérées par les services de l’industrie pour les mettre dans l’usine de tissage qui se situe au niveau de la zone industrielle d’Es Senia .

Les peaux en question seront conservées puis traitées selon différentes étapes selon les normes réglementaires exigées pour être par la suite recycler et ensuite transformer et réutilisées pour fabriquer des articles tel que des sacs et d’autres produits travaillés avec cette matière qui est très demandée. Le but de cette action est de protéger l’environnement et de lutter contre la pollution en évitant que ces peaux pourrissent et dégénèrent à l’air libre sous le soleil et la chaleur et finissent dans les poubelles ensuite dans les décharges.

Elles seront en effet réutilisées dans les filières du travail du cuir et ses dérivées .Cette action va permettre aussi d’encourager les jeune à créer leur micro projet par le biais des dispositifs d’aide de l’Etat dans ce secteur et à contribuer aussi pour lutter contre le chômage.

Bekhaouda Samira