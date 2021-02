<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration de l’exécution des 5 chahids guillotinés à la prison</span>

L’association de wilaya des condamnés à mort d’Oran a commémoré lundi le 64e anniversaire de l’exécution des cinq chahids guillotinés en un seul jour à la prison d’Oran par le colonialiste français, le 7 février 1957. Dans son intervention, lors de la rencontre organisée à l’occasion au siège de l’Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale à Oran, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, le directeur de wilaya des moudjahidine et ayants droits, Hachemi Affif a rappelé que l’exécution des cinq (5) chahids est intervenue immédiatement après la grève des 8 jours. Il a souligné que les autorités coloniales, qui préparaient une opération de vengeance, ont surveillé les mouvements et activités de fidaïyine d’Oran qui faisaient partie des organisateurs de la grève et ont arrêté puis mis en prison 81 d’entre eux dont cinq ont été guillotinés, deux jours après leur arrestation. Selon lui , il s’agit de Bouacheria Ahmed, Goual Benamar, Tayeb Mohamed, Kebdani Miloud et Sid Yekhlef Yekhlef, ajoutant que les exécutions ont eu lieu à une demie heure d’intervalle. Pour sa part, le président de l’Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale, Haï Abdennebi a appelé les jeunes à oeuvrer pour la protection du pays et à préserver le leg des chouhada, saluant à l’occasion l’Armée nationale populaire (ANP) qui veille à la protection du pays. Lors de cette rencontre, organisée en coordination avec la Direction des moudjahidine et ayants droits et qui a vu la présence des élèves d’un CEM, les participants ont eu l’occation d’assister à une intervention sur l’histoire de la Glorieuse Guerre de libération nationale, animée par Benbouri Sid-Ahmed, qui a indiqué que le nombre des personnes condamnées à mort à Oran par l’administration coloniale française a atteint plus de 70 moudjahids. Il a ajouté que les forces coloniales exécutaient les personnes arrêtées après les avoir torturés, soit par guillotine, par pendaison, par balles ou brûlés vifs jusqu’à la mort, ajoutant que d’autres ont été enterrés vivants. Plusieurs moudjahidine at ayants droits ont été honorés à la clôture de cette rencontre.