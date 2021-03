<span style='text-decoration: underline;'>Medina Jdida (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration du 59ème anniversaire de l’explosion de deux véhicules piégés à la place Tahtaha</span>

Oran a commémoré, dimanche, le 59ème anniversaire de l’explosion de deux véhicules piégés commis par la sinistre «Organisation de l’armée secrète» (OAS) française, le 28 février 1962 à la place de «Tahtaha» au c£ur du quartier populaire «Medina Jdida» faisant plusieurs victimes d’Algériens désarmés.

La cérémonie de commémoration de cet anniversaire, qui s’est déroulée en présence du président du Haut conseil islamique, Bouabdellah Ghlamallah et du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, des autorités de la wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, a été marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au lieu du crime odieux et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada. A l’occasion, un membre du bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a souligné que ce crime odieux perpétré par l’OAS fait partie des multitudes attentats terroristes pour empêcher le processus historique pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Des moudjahidine présents ont rappelé de ce crime déclarant qu’il s’agissait de l’attentat le plus odieux commis par la sinistre organisation terroriste OAS dans l’Ouest du pays, quelques semaines seulement avant l’annonce du cessez-le-feu. Pour rappel, deux véhicules piégés ont explosé dans l’après-midi du 23ème jour du mois sacré du Ramadhan à la place «Tahtaha» bondée d’Algériens qui faisaient emplettes avant l’Iftar, à l’approche de l’Aid El Fitr. L’explosion des deux voitures piégées a provoqué un véritable massacre, faisant plus de 80 chahids et des centaines de blessés dont 105 étaient dans un état critique à l’époque.