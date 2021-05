<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Commémoration le 138ème anniversaire du décès de l’Emir Abdelkader</span>

La wilaya de Mascara a commémoré lundi le 138e anniversaire du décès de l’Emir Abdelkader avec la tenue de plusieurs activités mettant la lumière sur la personnalité du fondateur de l’Etat algérien moderne.

Le programme établi à cette occasion par la direction de la culture et des arts a consisté en l’organisation d’une conférence à la maison de culture Emir Abdelkader, au centre-ville.

Plusieurs professeurs et chercheurs qui y ont pris part ont abordé différents aspects de la personnalité de l’Emir Abdelkader et de sa lutte. Tahar Bekkedar, du département des Lettres arabes de l’université de Mascara, a présenté les «pages brillantes sur le parcours de l’Emir Abdelkader», alors que Ouadene Boughoufala, de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret, a animé une conférence sur «L’allégeance dans les récits oraux contemporains» sur l’événement.

Pour sa part, le chercheur Salah-Eddine Benaôum, fonctionnaire à la direction des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya de Mascara, a abordé les personnalités ayant accompagné l’Emir Abdelkader, alors que le chercheur Noureddine Sahla, de l’université de Mascara, a présenté une lecture sur le livre «Mascara, capitale de l’histoire et c£ur de l’Afrique».

La rencontre, à laquelle ont pris part les autorités locales, a également été marquée par la projection d’une vidéo sur le rapatriement de la dépouille de l’Emir Abdelkader de Damas (Syrie) et sa ré-inhumation au cimetière d’El Alia, à Alger en 1966.

Une exposition a été mise sur pied à la maison de commandement de l’Emir Abdelkader, comprenant une aile sur les parutions ayant abordé le fondateur de l’Etat algérien moderne, ainsi qu’un espace consacré à l’exposition de toiles et de photos relatives au rapatriement de la dépouille de l’Emir Abdelkader.

Enfin, une aile a été réservée à la présentation de maquettes de quelques monuments et constructions liés à la lutte de l’Emir Abdelkader.