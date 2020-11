<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Comment ne pas le pleurer notre ami Moh Chérif</span>

Comment allons-nous l’oublier après toute une vie professionnel le et sportive agréablement partagée en sa compagnie ??? Comment l’oublier, ce visage perpétuellement souriant et cette silhouette accueillante qui vous accompagne et vous facilite toutes les couvertures des aventures africaines vécues avec lui, durant la génération Jumbo Jet ?? Comment l’oublier, lorsqu’on sait que l’affable et communicatif président du club le plus titré de l’Algérie est apprécié par l’ensemble de l’univers africain de la balle ronde ? Enfin, comment l’oublier Moh Chérif, après qu’il m’ait carrément sauvé la vie un après midi sur le terrain de Ain Defla, lorsqu’au cours d’une rencontre de 1/2 finale de coupe d’Algérie, une avalanche de blocs de pierres entre les deux galeries a fait fuir les remplaçants et les officiels vers les vestiaires, me laissant seul en train de commenter pour Canal Algérie le match en Live. Un bloc de pierre me toucha sur la nuque, Moh Chérif jaillit des vestiaires pour m’arracher de la position commentateur… avant d’être touché à son tour…. Comment l’oublier, Moh Chérif ?…..Allah Yerahmek, mon ami. Toi. Scipion l’Africain du football, la fierté du sport roi national, va manquer au monde sportif. Repose en Paix, mon ami. Que Dieu t’accueille en son vaste Paradis. Mes pensées, ma profonde compassion pour toute la famille et les proches.

Fayçal Haffaf