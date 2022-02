<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens Oran 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Conception de dix fresques pour décorer les entrées des salles de sports</span>

L’Association culturelle des arts modernes d’Oran est en phase de concevoir de dix fresques murales artistiques pour décorer les entrées des salles de sports devant abriter les compétitions des Jeux méditerranéens prévus en été 2022 à Oran, a-t-on appris mercredi du président d’association, Mokhtar Souag.

La réalisation de ces œuvres qui bénéficient du soutien de la direction de la culture sera lancée la semaine prochaine au niveau des entrées des salles sportives, à l’instar du nouveau complexe olympique de Belgaid qui abritera la plus grande partie des compétitions de la 19e édition des JM, a-t-il fait savoir. Ces œuvres artistiques reproduiront les logos des Jeux méditerranéens et de différentes disciplines sportives prévues lors de la 19e édition de cette manifestation sportive, selon la même source. La conception de ces fresques est confiée à des artistes plasticiens affiliés à l’Association culturelle des arts modernes, qui a déjà réalisé cinq fresques traitant des JM et l’histoire de la ville d’Oran, ainsi que de sites archéologiques, dans l’enceinte du stade du complexe olympique d’Oran.