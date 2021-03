<span style='text-decoration: underline;'>Concours de doctorat à l’USTO-MB</span>:<br><span style='color:red;'>Concours de doctorat à l’USTO-MB Plus de 5.000 candidats passent les épreuves</span>

Quelque 5.230 candidats doivent passer le concours de doctorat de l’année universitaire en cours du 25 au 27 mars courant à l’Université des sciences et technologie «Mohamed Boudiaf» d’Oran (USTO-MB), a-t-on appris jeudi du chargé de communication de cet établissement universitaire.

Sur 6.804 dossiers déposés et traités par les vice-doyens chargés de la post-graduation et les comités de formation doctorale, 5.237 dossiers ont été retenus pour passer les épreuves, a indiqué à l’APS, Maamar Boudia.

Les candidats se disputent 72 postes ouverts pour l’année universitaire 2020-2021 en trois domaines, à savoir les sciences et technologies, les sciences de la matière et architecture et urbanisme et métiers de la ville (8 filières et 24 spécialités). Les épreuves se dérouleront dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19 comportant, entre autres, la prise de température, la fourniture du gel hydroalcoolique dans tous les lieux de concours et l’obligation du port de masque et de la distanciation physique.