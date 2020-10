<span style='text-decoration: underline;'>Le 23 octobre prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Concours de la meilleure figure féminine au théâtre et au cinéma</span>

Un concours de la meilleure figure féminine au théâtre et au cinéma sera prochainement lancé par le syndicat des artistes de théâtre et de cinéma d’Oran, a-t-on appris auprès de l’organisation culturelle. Le concours sera organisé le 23 octobre prochain.

La meilleure figure féminine sera retenue pour interpréter des rôles au théâtre et au cinéma la saison prochaine, a indiqué à l’APS le président du syndicat. Pour y participer, les candidates doivent être âgées entre 18 et 25 ans, avoir pratiqué des jeux d’expression, avoir une présence artistique et du charisme, a fait savoir Sidi Mohamed Belfadel. Le syndicat prendra en charge la formation des trois premières lauréates dans le domaine de la représentation théâtrale et cinématographique, a-t-il ajouté. Concernant les modalités de participation au concours, les candidates doivent envoyer, par vidéo, leur curriculum vit’ (CV), avec interprétation d’une scène cinématographique et théâtrale, via un courrier électronique. Le but de l’initiative est la découverte de jeunes talents dans le domaine de la comédie cinématographique et théâtrale, a-t-on expliqué de même source.