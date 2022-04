<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Concours de récitation du Coran et hadith prévus durant ce mois sacré</span>

La direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a lancé des concours de récitation du coran et du hadith, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, mardi, de cette structure.

Ainsi, deux concours, l’un de récitation et tadjwid du Coran dans sa totalité destiné aux adultes et aux petits récitants et l’autre dédié à la récitation du hadith par de petits récitants ne dépassant pas l’âge de 15 ans, sont prévus. Un autre concours, le deuxième du genre, destiné aux familles sera organisé sous le slogan «Ne soyez pas négligents pendant le ramadhan et mémorisez une partie du Coran».

Des membres d’une même famille doivent mémoriser une partie du Saint Livre, a-t-on ajouté de même source. Cet événement est organisé en coordination avec la radio régionale de Sidi Bel-Abbes. Les lauréats de ces concours religieux seront honorés lors d’une cérémonie qui sera organisée à l’occasion de la nuit Leïlat El Qadr. Par ailleurs, la même direction a élaboré, à l’occasion de ce mois sacré, un programme diversifié comprenant des activités culturelles et des actions de solidarité par le biais de ses trois conseils, «Souboul El Kheïr» et les conseils scientifique et «Iqra».

Au menu de ce programme figurent des conférences, des prêches sur les préceptes du jeune et ce, après la prière d’El Asr au niveau des mosquées. Pour sa part, la Radio Sidi Bel-Abbes contribuera, en coordination avec la direction des affaires religieuses, à la diffusion d’émissions religieuses telles que «Hadith Essabah», «Ahkam Tadjwid» et «Tilawa», animées par cheikh Hicham Bachir Bouyidjra, chef du Conseil d’Iqraa.

Par ailleurs, concernant le volet solidarité, le Conseil «Souboul Kheirat» a supervisé l’ouverture de six restaurants «Errahma» pour servir des repas chauds aux nécessiteux et aux passants. Il a également participé à la distribution de 658 couffins du ramadhan aux familles nécessiteuses. L’opération se poursuivra tout au long du mois sacré afin de distribuer plus de 8.600 couffins aux nécessiteux.