<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION</span>:<br><span style='color:red;'>Concours des meilleures lettres sur l’environnement pour les élèves</span>

Un concours est ouvert au profit des enfants scolarisés. Les candidats doivent participer par une lettre rédigée sur les problèmes ayant trait à l’environnement et sur les dispositions à prendre pour trouver des solutions adéquates.

A cet effet, les participants sont invités à s’exprimer par un écrit sur ce thème qui sera communiqué par les parents par le biais des services de la poste ou des réseaux sociaux ou à ceux de la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran. Ces récits seront lus et examinés par un jury constitué de plusieurs membres et les meilleurs seront sélectionnés. Les lauréats seront honorés et primés pour leurs efforts.

Cette compétition a déjà démarré et sera clôturée le 17 du mois courant .Elle va permettre aux enfants d’apprendre à s’exprimer et surtout de s’exercer dans la discipline de l’écriture, et de s’intéresser à la protection et à la préservation de l’environnement dès leur jeune âge et de pouvoir apprendre à formuler leurs idées dans une lettre, en arrivant à transmettre des messages clairs. Cette manifestation est chapotée par les services des ministères de l’éducation et ceux de la poste et des télécommunications.

Bekhaouda Samira