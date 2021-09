<span style='text-decoration: underline;'>Direction des affaires religieuses et des wakfs</span>:<br><span style='color:red;'>Concours des meilleurs apprenants du Coran</span>

Dans le cadre du programme des activités religieuses qui se déroulent au niveau de la wilaya d’Oran,les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs organisent un concours coranique à l’occasion de la fête religieuse du « Mawlid El Nabawi El Charif » durant le mois prochain.

Ainsi pour célébrer cet événement religieux,ces services encouragent les jeunes à continuer à apprendre et réciter le coran. Ils vont être jugés par un jury constitué d’imams qui vont choisir les meilleurs apprenants du coran. Cette manifestation est au profit de plusieurs groupes qui comptent diverses catégories d’apprenants des plus jeunes à savoir des enfants de plus de dix ans, ainsi que des jeunes de moins de trente ans et d’autres de plus de trente ans, ainsi que des mères apprenantes du coran de plus de soixante ans qui sont formées dans les différentes mosquées. Les candidats intéressés doivent se rapprocher de ces services pour s’inscrire à cette compétition religieuse d’évaluation des apprenants du coran selon les critères et les techniques exigés.

Les lauréats sélectionnés seront récompensés.Le but est d’essayer de permettre aux apprenants du coran de tester leur capacité dans le domaine et de faire des efforts en participant encore plus à ce genre d’activités religieuses pour se perfectionner.

B.Samira