<span style='text-decoration: underline;'>DES MALVOYANTS PARTICIPENT AUX EFFORTS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE</span>:<br><span style='color:red;'>Confection de 3000 bavettes quotidiennement</span>

Dans l’objectif de casser les prix des bavettes et soutenir les efforts de lutte contre la pandémie, des bienfaiteurs se sont mobilisés pour la création d’un atelier de confection des bavettes à Oran, plus exactement au siège de l’union nationale des aveugles algériens situé en face de la poste de St-Charles.

Les bavettes sont proposées à 18 Da seulement pour chaque unité. Et jusqu’à 3000 bavettes sont confectionnées quotidiennement dans cet atelier qui emploie 6 malvoyants qui travaillent sans relâche dans la fabrication de ces bavettes. Cet atelier active également grâce aux dons des bienfaiteurs qui l’approvisionnent périodiquement en matières premières. «Il y a parmi nous des médecins et des commerçants à Oran et dans d’autres wilayas du pays, depuis des mois, nous fabriquons des bavettes à 18 Da par unité, soit 11 bavettes à 200 Da, et les mettre à la disponibilité des citoyens. Comme vous savez, le port est obligatoire pour faire face à la propagation de la pandémie et le non port de ce moyen de protection est passible d’une amende de 10.000 Da », dira Noureddine, l’un des bénévoles rencontrés sur place. Notons que chaque matin, l’ancien siège de l’Enabros et le lieu de rencontre des non voyants à Oran qui, face aux difficultés sociales sont à la recherche d’un brin d’espoir notamment, du travail qui pourra leur permettre de nourrir leurs familles. Cet espoir est venu de l’union nationale des aveugles algériens qui grâce à son bureau de wilaya, a réussi le lancement de plusieurs ateliers pour réussir l’insertion socioprofessionnelle de ces non voyants.

Fethi Mohamed