<span style='text-decoration: underline;'>CÉLÉBRATION DU 1er NOVEMBRE</span>:<br><span style='color:red;'>Conférence sur la guerre de libération à la mosquée Abdelhamid Ibn Badis</span>

En commémoration du 1er novembre 1954, les services de l’observatoire nationale des études et des recherches socio-économiques (ONERSE) en coordination avec ceux des directions des moudjahidines et des ayants droit et des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran organisent une journée d’études sur la guerre d’Algérie .

Cet événement qui se déroule sous le haut patronage du wali d’Oran se tiendra demain au niveau de la salle des conférences qui relève de la mosquée du pole Abdelhamid Ibn Badis .

Plusieurs communicants vont être présents pour participer à cette manifestation en présentant leurs différentes communications .Ils aborderont plusieurs points, entre autres, sur la zone d’Oran(ZAO) pendant la période qui s’étale de mars à juillet 1962 et sur la création des entreprises algériennes indépendantes ,sur crimes de l’OAS dans la mémoires des algériens à la veille de l’indépendance ,sur la présence de la femme algérienne et son rôle politique .

Cette journée va permettre de revenir sur les grandes dates de l’histoire de la guerre de libération nationale et de rappeler notamment les moments importants qui ont eu lieu durant cette période difficile pour arriver à libérer le pays.

Bekhaouda Samira