<span style='text-decoration: underline;'>CRASC</span>:<br><span style='color:red;'>Conférence sur la réalité des blogs littéraires et culturels en Algérie demain</span>

Conférence sur la réalité des blogs littéraires et culturels en Algérie demain

Le thème «réalité des blogs lit téraires et culturels en Algérie» sera au centre d’une conférence prévue demain à Oran, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Organisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, cette conférence débattra des problématiques liées aux blogs littéraires et culturels en Algérie qui ont connu dernièrement une recrudescence. Cette rencontre, qui verra la présence de bloggeurs, vise à aborder la réalité des blogs, leurs fondateurs, les contextes de leur création, leur évolution et les stratégies de leur positionnement sur la scène littéraire, a-t-on souligné. Cette conférence, qui sera animée par des chercheurs du CRASC, traitera également de l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 sur la scène culturelle où toutes les activités culturelles ordinaires se sont versées dans le monde virtuel.