<span style='text-decoration: underline;'>DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES</span>:<br><span style='color:red;'>Conférences sur la «sira» et apprentissage du saint Coran</span>

Durant le mois de Ramadhan , un programme étoffé en activités religieuses est concrétisé au niveau de l’ensemble des mosquées par les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran.

Des prêches religieux après le ftour et des séances pour apprendre et réciter le coran au profit des femmes apprenantes sont programmés en soirée. Concernant le volet de solidarité, les associations qui relèvent de ce secteur ainsi que les bienfaiteurs œuvrent sans relâche durant cette période pour distribuer des ftours à la rupture du jeûne et des couffins constitués de produits alimentaires de base aux familles défavorisées.

De son côté les services de la zaouia Belkaidia Hebria organisent également durant ce mois des conférences qui portent sur plusieurs thèmes importants de la religion, sur le prophète et son parcours religieux ainsi que sur ses compagnons. Elles sont animées par les imams des zaouias et les oulémas qui viennent de diverses wilayas du pays pour mettre en exergue les grands axes de l’islam en se basant sur le message du prophète pour essayer d’éclairer certains points et aborder des sujets religieux. Ces rencontres sont programmées au quotidien durant ce mois après la prière des tarawihes. Elles s’étalent sur une durée de 30 minutes ou plus chacune. 28 conférences sont en effet prévues par cette zaouia. Elles ont déjà commencé depuis le début de ce mois.

Bekhaouda Samira