<span style='text-decoration: underline;'>CR BELOUIZDAD</span>:<br><span style='color:red;'>Confiance renouvelée à l’entraîneur Dumas</span>

L a direction du CR Belouizdad a décidé de renouveler sa confiance à l’entraîneur français Franck Dumas, au lendemain de la première défaite concédée en championnat cette saison, en déplacement face à l’US Biskra (1-0), à l’occasion de la 19e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 de football.

Arrivé sur le banc du Chabab en janvier 2020, Franck Dumas (53 ans) va assurer la séance d’entraînement prévue ce lundi, en vue du match de mercredi sur le terrain de l’ASO Chlef (15h00), en mise à jour de la 12e journée du championnat.

Rien ne va plus chez le champion d’Algérie sortant, qui a aligné dimanche face à l’USB un neuvième match sans victoire, toutes compétitions confondues.

Avec six matchs en retard à disputer, le CRB pointe à la 11e place au classement, à onze longueurs des co-leaders l’ES Sétif et le MC Oran.

Par ailleurs, la direction du club a condamné lundi, via un communiqué signé par le président du club Charaf-Eddine Amara, le comportement «inadmissible» de certains supporters, qui n’ont pas hésité à insulter les joueurs dimanche soir, à leur arrivée à l’aéroport d’Alger, en provenance de Biskra.

«Il est inadmissible que des excités, dont nous ne voulons pas comme supporters, car ils en sont le contraire, s’en prennent à nos joueurs, et notre direction sportive, comme ce fut le cas hier soir. A leur arrivée à l’aéroport d’Alger, ceux-ci ont été pris à parti, insultés, certains menacés dans leur intégrité physique. Je le dis sans ambages, je le proclame : cela est inadmissible, cela est impardonnable. Personne ne peut s’ériger en redresseur de torts chez nous. Personne, ne peut remettre en question nos choix sportifs, notre stratégie».

Régissant aux derniers mauvais résultats concédés par l’équipe, Charef-Eddine Amara a souligné que «malgré les alertes récentes, personnes ne peut affirmer sérieusement que nous avons perdu nos ambitions. Elles demeurent intactes (…) Le champion d’Algérie, le CRB que l’on sache, est encore en course dans toutes les compétitions ouvertes, championnat national, Coupe de la Ligue, et Ligue des champions».

Avant de conclure : «Je comprends enfin que les performances réalisées depuis plus de deux ans maintenant ont nourri un rêve encore plus exaltant, celui de l’excellence. Mais ceci ne s’atteint que si nous nous faisons mutuellement confiance et assurons le calme et la sérénité à l’équipe. Cela n’exclue évidemment pas un aménagement éventuel de notre schéma d’organisation sans que la confiance que j’accorde à mes principaux collaborateurs n’en soit affectée en aucune façon».