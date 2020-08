<span style='text-decoration: underline;'>Industrie, Start-up, université, commerce </span>:<br><span style='color:red;'>Conseil des ministres : Les orientations du président Tebboune</span>

Concernant la prochaine rentrée universitaire, Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue la nécessité de lancer de «profondes» réformes du système universitaire. Du transport et l’hébergement, jusqu’à l’accès à la post-graduation, le chef de l’Etat entend révolutionner l’université.

Le Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier, a abordé beaucoup de questions en rapport avec la prochaine rentrée sociale. Cette perspective qui se rapproche de jour en jour mobilise donc l’exécutif qui doit faire face à une rentrée universitaire atypique, tout en préparant le terrain à réussir le décollage économique souhaité par tous.

Dans cet ordre d’idées et sachant le secteur important, pourvoyeurs d’emplois et de recettes douanières, le président de la République a souligné l’urgence de la «libération» du cahier des charges sur les véhicules neufs et arrêté, par la même, le délai à la fin de la semaine. M. Tebboune est en effet «revenu sur le caractère urgent de la présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les nationaux», souligne le communiqué de la présidence de la République. Il convient de relever l’ordre ferme du chef de l’Etat quant à l’adoption d’un autre cahier des charges présenté par le ministre de l’Industrie portant sur l’exemption des taxes douanières de la matière première importée dans le cadre de la sous-traitance. Le Président, évoque à ce propos, «l’importance de veiller à la mise en œuvre effective et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les véritables opérateurs économiques agissant dans le domaine de la sous-traitance».

Sur la question de la surfacturation qui a lourdement pénalisé les réserves de changes, le Président de la République a ordonné «la mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation afin de l’écarter définitivement du paysage national». Le chef de l’Etat préconise, pour ce faire, «le renforcement de la coopération avec des instances internationales comme l’Union Européenne (UE), y compris en adhérant à des instruments juridiques internationaux qui peuvent rendre plus effective une telle lutte», rapporte le communiqué de la présidence de la République.

Au plan du commerce intérieur, il a été question de procéder à l’assainissement des inscriptions au registre de commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse.

M.Tebboune pointe les fausses attestations et instruit le ministre à veiller à la condition d’âge, pour éviter les prête-noms, cela tout en renforçant la numérisation et la coopération avec les services de la douane et des impôts, ainsi qu’avec les services de sécurité. Encourageant le commerce transfrontalier avec les pays voisins, notamment au sud, le Président a demandé «d’examiner la possibilité de procéder à des investissements directs de Naftal dans les régions voisines du Mali et du Niger pour réduire le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane». Toujours en rapport avec le commerce inter-africain, le chef de l’Etat a instruit le ministre du Commerce à élaborer un document portant évaluation des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier de la Zelcaf. Il a aussi demandé un rapport sur l’accord d’association avec l’UE.

Au plan économique, le fonds spécial dédié aux startups est une préoccupation essentielle du chef de l’Etat qui a instruit le ministre en charge du secteur de le rendre rapidement opérationnel. M.Tebboune exige également l’adoption, dans les meilleurs délais, les projets de textes réglementaires relatifs à ces entreprises.

Le chef de l’Etat a ordonné de mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la mise en place des incubateurs et des accélérateurs et de veiller à la relocalisation des start-ups algériennes établies à l’étranger en leur offrant les mêmes conditions dont elles disposent actuellement.

Concernant la prochaine rentrée universitaire, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue la nécessité de lancer de «profondes» réformes du système universitaire. Du transport et l’hébergement, jusqu’à l’accès à la post-graduation, le chef de l’Etat entend révolutionner l’université. Mais le mot-clé du Président tient dans son souhait de voir le secteur de l’enseignement supérieur s’orienter vers l’indépendance des universités et leur ouverture sur le monde. Il faut savoir que le dossier universitaire a été au cœur du Conseil des ministres.

Le président de la République a plaidé en faveur de réformes «structurelles profondes» du secteur, et ce «dans les plus brefs délais et dans la concertation la plus large possible sans perdre de vue l’indispensable réflexion globale sur celle du système des œuvres universitaires».

La rationalisation des dépenses est l’une des pierres angulaires de ces réformes. Mais également l’impérieuse nécessité de connecter l’université à l’économie réelle avec la possibilité de prestation effective en faveur de ses différents segments. Tout en insistant sur le besoin d’ériger la ville de Sidi Abdallah en pôle exclusif de technologie, le chef de l’Etat a relevé l’importance du développement du système des grandes écoles à travers le pays.

Nadera Belkacemi