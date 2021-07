Constitution en carton et apprentis sorciers

Les Nahdaouis tunisiens courent dans tous les sens, à l’intérieur du pays et dans les capitales occidentales, pour court-circuiter la décision constitutionnelle prise par le président de la République, Kais Essaïd. Le gel du pouvoir législatif met le mouvement islamiste Ennahdha entre parenthèse et ouvre des perspectives susceptibles de rabattre les cartes politiques dans ce petit pays d’Afrique, jadis qualifié de petit dragon d’Afrique, aujourd’hui paralysé par un système impuissant et clochardisé par un islamisme frériste, totalement coupé du peuple et trop occupé à plaire à la Porte sublime. Le problème du Maghreb est justement dans l’adoration qu’ont les islamistes pour des systèmes étrangers qui savent les «arroser». Qu’ils soient en Tunisie ou en Algérie, les organisations politiques proches des frères musulmans exhibent leur nationalisme, mais accordent leur allégeance en sous-main à une idéologie incapable de modernité véritable.

