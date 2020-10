<span style='text-decoration: underline;'>Une association est née </span>:<br><span style='color:red;'>Contre l’oubli des anciens footballeurs d’Oran</span>

Un groupe d’amis oranais qui s’est réuni pour des retrouvailles a au cours de cette rencontre, décidé de faire un geste en faveur des anciens sportifs d’Oran dont la plupart sont malades et ne sortent plus de chez eux et aussi, sur l’initiative d’anciens footballeurs à l’image de Hadj Merit, ancien du R.C.G.O de Hemtir Said l’ancien du R.C.G.O et l’ASMO de Houcine Abderahim Khassani Hadj Djelloul qui est le père de notre grand comédien de la TV Khassani –Nahal Ali de la grande famille Hamraoui (Bien sûr de monsieur Gafaiti Nour eddine connu dans le domaine culturel oranais. Ait Baiss, Ould Baja –Atli le poète d’Oran connu pour ses actions caritatives envers les activités et musiciens d’Oran –Bessedjerari Omar de Nassim El Bahia et M.Lamet –EL Habib –Barja Mustapha.

Ainsi, tous ses personnages connus ont décidé de se mobiliser pour rendre visite à nos anciens sportifs d’Oran qui ont besoin d’un peu de reconnaissance dont la plupart sont malades et ne sortent plus de chez eux. Ce groupe a décidé d’honorer ces oubliés de l’actualité qui ont fait la joie des supporters dans les stades de l’Ouest. Et ainsi, plusieurs visites ont lieu chez des anciens sportifs pour prendre des nouvelles de leur santé et samedi prochain, plusieurs anciens joueurs vont être invités et honorés.

Le café des « stars » de Saint-Hubert, a été retenu pour la cérémonie qui a été mis gracieusement à la disposition de ce groupe de bénévoles qui veulent donner un peu de baume au cœur de ces sportifs oubliés, et ce n’est que le début. Ce groupe promet In challah de penser à tous les anciens sportifs. Bravo pour l’initiative.

Adda.B