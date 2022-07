<span style='text-decoration: underline;'>LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Contrôle des commerces en matière d’hygiène et conservation des produits</span>

Les services de l’hygiène des secteurs urbains des communes de la wilaya organisent des sorties pour contrôler les commerces en matière de respect des normes d’hygiènes.

A cet effet, les éléments de ces services qui se chargent de ces opérations effectuent des visites hebdomadaires au niveau des commerces qui relèvent de leurs secteurs. Ce programme vise à protéger les consommateurs et à leurs permettre d’acheter des produits sains, frais, bien conservés selon les différentes mesures réglementaires, et installés dans des endroits propres adéquats. Des équipes mixtes en coordination avec d’autres services sont chargées de ces tournées d’inspection durant cette saison d’été. Le but est d’essayer de lutter en grande partie contre les intoxications alimentaires qui se produisent en nombre durant l’été suite aux grandes chaleurs qui sévissent et qui provoquent la dégradation à grande vitesse de certains produits alimentaires qui nécessitent le respect strict de la chaine de froid lors de leurs transport et qui doivent être mis rapidement dans des étalages frigorifiés des commerces pour être proposés à la vente aux clients.

Bekhaouda Samira