<span style='text-decoration: underline;'>LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Contrôle rigoureux des cantines des colonies de vacances</span>

Les services de la direction du commerce ont lancé une vaste campagne de contrôle au niveau des camps des colonies de vacances.

En effet ,les agents de contrôle de ces services chargés de cette opération ont inspecté les cantines qui relèvent de ces lieux ,ils ont contrôlé l’état des produits alimentaires utilisés pour cuisiner les repas et les lieux en matière des normes d’hygiène .De ce fait ,ils ont sensibilisé aussi les cuisiniers sur le respect strict des règles d’hygiènes dans les cuisines en respectant la chaine de froid des aliments qui doivent être conservés dans les frigidaires, vu que durant cette saison ils dégénèrent vite au contact de l’air libre en perdant leur fraicheur et devenant impropre à la consommation.

Les enfants en vacances dans ces centres ont été également conseillés pour une bonne hygiène alimentaire en essayant de manger sainement pour éviter les intoxications et d’autres problèmes de santé. Des dépliants d’information leur ont été distribués à l’occasion pour bien comprendre ce volet.

Bekhaouda Samira