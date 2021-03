<span style='text-decoration: underline;'>POUR LA STABILITE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Contrôle rigoureux des commerces et des dépôts de stockage</span>

Dans le cadre du vaste programme des préparatifs du mois sacré et pour son bon déroulement, les services de la direction du commerce de la wilaya d’Oran en partenariat avec d’autres services concernés mettent les bouchées double en matière de contrôle des commerces, des marchés et des dépôt de stockage des produits alimentaires qui relèvent de la wilaya d’Oran.

Dans le même cadre ces services ont signalé que les tournées de contrôle sont renforcées dans les commerces pour éviter le gonflement des prix de la marchandise proposée au consommateur .Les mêmes services mobilisent de tous les moyens humains et matériels pour notamment l’application de ce dispositif .

Ils veillent à ce que tout soit dans l’ordre, surtout que ces derniers temps tous les prix des produits alimentaires ont été gonflés et cet état de fait se répercute sur les petites bourses surtout avec la crise sanitaire qui s’est répandue négativement sur tout les plans et a engendré le pays dans des conditions assez compliquées .Avec l’arrivée également des grandes chaleurs ,les fast-food ,les pizzerias ,les crèmeries ,les pâtisseries ,les points de vente de la zlabiya et de la chamiya entre autres doivent respecter les mesures d’hygiène pour offrir des services dans les normes aux clients en proposant notamment des produits frais et bien conservés surtout pour lutter contre les intoxications alimentaires .Ils demandent également l’affichage des prix des produits mis à la vente dans l’ensemble des commerces pour éviter de tromper les clients.

Bekhaouda Samira