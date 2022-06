<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Contrôle rigoureux des commerces et sensibilisation durant l’été</span>

La Direction du commerce renforce son dispositif de contrôle des commerces durant cette période estivale pour lutter contre les intoxications alimentaires qui surviennent suite à la consommation de denrées alimentaires périmées ou mal conservées .

A cet effet, les agents d’inspection insistent sur le respect de la chaîne de froid lors du transport des produits consommables et veillent à ce qu’ils soient bien conservés dans les frigos des commerçants à la température exigée pour éviter qu’ils dégénèrent durant cette période de grandes chaleurs et deviennent impropres à la consommation, et conseillent les commerçants d’éviter les mauvais plis en matière de stockage de ces produits . Ils lancent un programme intensifié en tournées de contrôle et veillent également sur les bonnes conditions à suivre pour une bonne conservation des aliments qui sont proposés à la vente . Des dispositions sont prises par les services de contrôle pour essayer de combattre les intoxications alimentaires qui sont en hausse durant l’été .

Ainsi, les magasins d’alimentation générale , les fast food, les crémeries , les pâtisseries et autres commerces sont soumis à des contrôles suivis et constants.

Bekhaouda Samira