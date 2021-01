<span style='text-decoration: underline;'>Formation</span>:<br><span style='color:red;'>Conventions-cadre entre le secteur de la formation professionnelle et les universités</span>

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels envisage de signer plusieurs conventions-cadre avec les établissements universitaires d’Oran pour le développement de la coopération en matière de formation des formateurs des CFPA, a-t-on appris dimanche auprés de la direction locale de la formation professionnelle.

En cours de préparation, ces conventions-cadre porteront également sur l’utilisation des installations pédagogiques des CFPA, pour les travaux pratiques des universitaires, a indiqué à l’APS, le chef du service du partenariat et formation continue de la direction locale de la formation professionnelle, M. Laïd Bouzid, notant qu’elles concernent les Universités d’Oran 1 et 2 «Ahmed Ben Bella», «Mohamed Ben Ahmed», ainsi que celle des sciences et de la Technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO).

En vertu de ces conventions, les universités d’Oran pourront ainsi bénéficier des installations et matériels pédagogiques des centres et instituts de formation professionnelle. Les formateurs de ces structutres bénéficieront, quant à eux, de la formation sur les meilleures techniques de formation, assurée par les universités d’Oran. A ce propos, plusieurs visites ont été, récemment, organisées par des responsables universitaires, à quelques centres de formation professionnelle de la wilaya pour prendre connaissance de leurs installations et matériels pédagogiques avec possibilité de les utiliser durant cette année universitaire.

Elles ont également pour but de mettre sur pied une feuille de route définissant les axes de coopération entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et les établissements universitaires d’Oran, a-t-on ajouté de même source.