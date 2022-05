<span style='text-decoration: underline;'>3e et dernier jour de la visite d’Etat du président Tebboune en Turquie</span>:<br><span style='color:red;'>Convergence de vue totale entre Alger et Ankara</span>

Les observateurs de la scène algérienne et turque expliquent les résultats obtenus lors de cette visite d’Etat de grand succès diplomatique d’Alger et d’Ankara, sachant les perspectives immenses de coopération entre les deux pays qui se trouvent aux deux extrémités de la région MENA.

Au troisième et dernier jour de sa visite d’Etat en Turquie, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris part aux travaux du Forum d’affaires algéro-turc, qui s’est tenu à Istanbul. Au programme de son déplacement dans la capitale économique de la Turquie, le chef de l’Etat a été honoré par l’Université d’Istanbul où il a été fait docteur honoris causa devant ses éminents docteurs, en présence du vice-président de la Turquie, Fuat Oktay.

Dans une allocution prononcée à l’issue de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa, le président de la République a exprimé ses remerciements à l’université d’Istanbul, se disant honoré de ce titre qui vient s’ajouter aux bonnes relations unissant l’Algérie et la Turquie. Il a également salué les acquis réalisés par la Turquie sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan et ses efforts pour le développement de son pays dans tous les domaines.

Le Président Tebboune a affirmé que sa présence dans l’enceinte de la prestigieuse université d’Istanbul est une reconnaissance de la place de l’enseignement, «socle de la liberté, du développement et de l’émancipation». Il a rappelé, à cet égard, les efforts du mouvement national et la contribution du Cheikh Abdelhamid Benbadis dans la lutte contre l’ignorance et la diffusion du savoir pour libérer le pays du joug colonial, une voie suivie au lendemain de l’indépendance grâce aux efforts de l’Etat en matière de réalisation de structures éducatives et d’établissements universitaires et l’instauration du principe de la gratuité de l’enseignement à tous les niveaux.

Ainsi, le nombre d’étudiants universitaires qui ne dépassait pas 1800 étudiants en 1956 atteint aujourd’hui plus de 1,7 million d’étudiants universitaires, a fait remarquer le Président Tebboune, qui a relevé que le pays comptait aujourd’hui 100 universités et centres universitaires, en sus de 14 écoles supérieures dans différentes spécialités, y compris celles ouvertes récemment dans les domaines des mathématiques et de l’intelligence artificielle. Privée de l’enseignement 130 années durant, l’Algérie compte aujourd’hui plus de 12 millions d’élèves, a-t-il affirmé, relevant que ce chiffre atteint 15 millions si on comptait les étudiants universitaires et les stagiaires de la formation professionnelle, ce qui veut dire qu’un tiers de la population algérienne est actuellement scolarisé à la charge de l’Etat.

Lors de la cérémonie de remise du doctorat honoris causa au Président de la République, le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay a affirmé que le diplôme décerné aujourd’hui se veut un message de fraternité entre l’Algérie et la Turquie.

Il convient de souligner que le séjour du Président de la République en Turquie a permis d’entrevoir une véritable alliance qui s’est tissée entre Alger et Ankara. Cette visite d’Etat a confirmé une grande convergence de vue entre les deux pays sur nombre de questions d’intérêts communs. Les observateurs de la scène algérienne et turque qualifient les résultats obtenus lors de cette visite d’Etat de grand succès diplomatique d’Alger et d’Ankara, sachant les perspectives immenses de coopération entre les deux pays qui se trouvent aux deux extrémités de la région MENA.

Rappelons, par ailleurs, qu’au deuxième jour de la visite, le président de la République a eu des entretiens riches et profonds avec son homologue turc. On retiendra également au résultat positif de la visite, la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente pour renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l’histoire et distinguées entre les deux pays frères.

A l’issue de l’accueil solennel chaleureux réservé au Président Tebboune par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan au Complexe présidentiel à Ankara conformément aux us et traditions turcs, les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête à tête élargis aux délégations des deux pays. Les présidents Tebboune et Erdogan ont co-présidé par la suite les travaux de la première session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, et cosigné la Déclaration commune de la première réunion de ce Conseil.

Au niveau de la salle de conférences du Complexe présidentiel, l’Algérie et la Turquie ont signé plusieurs accords de coopération et mémorandums d’entente dans divers domaines. Les accords concernent plusieurs secteurs comme l’Énergie et les Mines, les Finances, le Commerce, l’Industrie, l’Information et la Communication, les Travaux publics, la Pêche, les Sciences & Technologies et l’innovation, les Micro-entreprises, les Oeuvres sociales, la Formation professionnelle, la Culture, l’Éducation, l’Environnement et la lutte contre le crime organisé transfrontalier.

